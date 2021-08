Luca Massimi torna a San Siro da quarto uomo per Milan-Cagliari

TERMOLI. Seconda presenza per l’arbitro termolese Luca Massimi alla scala del calcio di San Siro come quarto uomo.

Domenica 29 agosto sarà impegnato nel match Milan-Cagliari, valido per la seconda giornata del torneo di Serie A, che avrà il calcio d'Inizio alle 20.45.

Luca Massimi giorni fa ha arbitrato molto bene la gara di serie B Pordenone-Perugia, da ricordare che dallo scorso anno gli Arbitri Can A e Can B sono unificati quelli di A potranno arbitrare in B e viceversa dalla B alla A.