Istituto diocesano di musica sacra, aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico

Nuovi casi Covid stabili da tre settimane, ma salgono i ricoveri tra i non vaccinati

Attualità

Vaccini: crollo di somministrazioni ad agosto (-66,5%), senza copertura ancora oltre 3,5 milioni di over 50. Estensione green pass a 12 mesi non basata su evidenze scientifiche. Non convince il piano scuola.