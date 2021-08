Albero si abbatte sulla recinzione in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli intervengono poco dopo la mezzanotte (00.17 per l’esattezza) in via del Molinello a causa del cedimento di un albero ad alto fusto, abbattutosi sulla recinzione di una proprietà privata. Il titolare dell'unità abitativa, dalla sua veranda, ha assistito inerme all'accaduto che fortunatamente non ha provocato peggiori conseguenze.