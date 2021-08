Guglionesi, comunità in lutto per Giada. Morena: «Grazie a chi contribuirà con il ‘caffè’»

GUGLIONESI. La notizia della morte di Giada ha lasciato attoniti tutti: per la giovane età (36 anni), perché madre e donna forte e indipendente. Per lei ci si è immediatamente messi in moto, organizzando l’iniziativa ‘Un caffè per Giada’ di cui si è fatta portavoce la Presidente del Consiglio comunale di Guglionesi Barbara Morena.

«Nessuno può colmare il vuoto che si crea quando si perde una mamma. Prego Dio che consoli il cuore dei tuoi figli e quello della tua famiglia per questa grave perdita. L'amore di una mamma è così profondo che neanche la morte potrà mai cancellarlo. (Web). Vivrai per sempre nei ricordi La notizia che non avremmo mai voluto ci sconvolge. Per quanti volessero dare un aiuto presso ‘La casa delle nuvole di Michela Bellocchio" è partita una piccola raccolta di solidarietà "Un caffè per Giada" grazie a chi vorrà contribuire» .