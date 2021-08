TERMOLI. La professoressa Rosa Barrea va in pensione. A settembre non sarai al Tiberio per accogliere con il sorriso di sempre colleghi e studenti. Lo sappiamo, la pensione è un traguardo atteso e noi ti auguriamo il meglio ma…ci mancherai! Mancherai agli studenti per l’amore verso di loro e il tuo lavoro, amato con la stessa passione del primo incarico; mancherai a noi colleghi e a tutto il personale scolastico per l’entusiasmo, la professionalità e il senso di appartenenza alla nostra famiglia che hai sempre condiviso indiscutibilmente. Nei tempi e nelle situazioni che cambiavano la tua forza ci ha sempre sostenuto certi della tua presenza e del tuo fermo sostegno. Grazie prof.ssa Barrea, Grazie Rosa per essere stata una delle persone speciali del nostro istituto e per averci regalato anni meravigliosi insieme.