SAN MARTINO IN PENSILIS. San Martino su tela è ancora più bello, e se chi dipinge usa i colori per suscitare emozioni, gli occhi ammireranno sicuramente un capolavoro. Questo è quello che l’estemporanea di pittura Smip 2021, ha regalato ai passanti che spensierati andavano per le vie del paese sabato 14 agosto.

Tanti artisti, con tele e pennelli, passione e fantasia, a tracciare i contorni del nostro paese. Il tema proposto, “San Martino, città del grano, dell’olio e del vino”, gli artisti lo hanno rappresentato con una capacità espressiva che ha suscitato nell’osservatore la riscoperta della bellezza del nostro territorio.

Premiate le opere degli artisti: Fabio Castellaneta, (Taranto) Elisa Cantatore (Molfetta) e Giuseppe Pelosi (Avellino).

Un grazie caloroso al curatore dell’evento Enzo Cupaioli.