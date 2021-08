TERMOLI. «AutAutiani siete pronti ad addentrarvi nel mondo cupo e misterioso di 'Avrai vent'anni tutta la vita' ? L'autore Nicola Mariuccini sarà ospite dell'Aut Aut Festival in due tappe:

- 27 agosto Ferrazzano, Larghetto Mastrogiovanni ore 18.00

- 28 agosto Campomarino, Largo Santa Maria a Mare, ore 22.00

Il tema

Il rapimento del generale Dozier, il 17 dicembre 1981, comandante NATO dell’Europa Meridionale, per mano di un nucleo della colonna veneta delle Brigate Rosse-Partito comunista combattente. Un episodio che coglie gli anni di piombo nel loro momento culminante e insieme nel loro drammatico declino. Il libro rivela tutto il carattere velleitario della strategia del Partito Armato, nella sua lotta illusoria allo Stato Imperialista delle Multinazionali e, insieme, il destino dei giovani che, come il protagonista della tua storia, restarono vittime di errori giudiziari nella repressione attuata dallo Stato. Coinvolgente è anche e soprattutto lo stile letterario: un dialogo rapido, serrato, drammatico, che si svolge parallelamente a una partita a scacchi, metaforica ma non per questo meno crudele.