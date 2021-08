“Lauren Henderson meets Elio Coppola Trio” in concerto a Campomarino

CAMPOMARINO. L’associazione Jack prosegue la sua attività sul territorio con un nuovo evento di grande livello artistico. Il secondo concerto delle “Rosè Jazz Nights”, organizzate con il patrocinio del Comune di Campomarino e il contributo della “Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali”, avrà come protagonista Lauren Henderson, straordinaria cantante americana, definita dal New York Times "qualcosa tra un confortante sospiro e una consistente dichiarazione". Nella sua voce calda e intima, si sentono influenze jazz, swing, ma anche dei popoli caraibici discendenti della "diaspora africana". Il concerto s’intitola “Lauren Henderson meets Elio Coppola Trio” ed è proprio un incontro tra un'interprete d'eccezione e un talentuosissimo trio, composto di grandi musicisti. Il funambolico Elio Coppola, batterista e leader di questo progetto e l'incontenibile Antonio Caps all'organo Hammond. Con loro, per la prima volta dalle nostre parti, Massimo Barrella, strepitoso chitarrista dalla tecnica raffinatissima. Una formazione di grande eleganza, ma non di meno piena di energia e con un irresistibile swing: una formula magica che regalerà una serata indimenticabile. Appuntamento a stasera, 27 agosto 2021, in Largo Santa Maria a Mare a Campomarino, alle ore 21:30. L’evento è gratuito, posti contingentati e ingresso consentito solo con prenotazione e Green Pass. Per prenotazioni info@jackfest.org o Whatsapp al 324 5846599, indicando nome, cognome e numero di telefono. Servizio di prenotazione attivo fino alle ore 17:30.