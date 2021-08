Giuseppina Gabriele va meritatamente in pensione Copyright: Termolionline.it

LARINO. Giuseppina Gabriele va meritatamente in pensione. «Dopo oltre 42 anni di onorato servizio è giunto per Giuseppina il momento del merito riposo! “Per te la pensione non è un traguardo, ma l’infinita retta dove poter rinascere e realizzare ancora i sogni di una vita, noi ti penseremo sempre con affetto», dai colleghi della Casa della Salute dell’ospedale Vietri. Buona vita anche da Angela.