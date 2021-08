TERMOLI. Come testimoniato ieri anche dalle dichiarazioni del presidente Vincenzo Ferrazzano e del dirigente di club Silvestro Belpulsi, non si ferma l’attività del Club Lions Tifernus di Termoli nel supportare con nuove iniziative gli operatori sanitari e i volontari che stanno gestendo la lotta contro il Covid. Ieri i soci del club erano presenti a supporto dell'Open Day al PalAirino: una giornata importante per consentire e facilitare le vaccinazioni sul territorio.

Presenti ieri anche presidente e vicepresidente del Lions club di Campobasso, Stefano Maggiani ed Eugenio Astore, Lions club del capoluogo che aveva preso parte al precedente Open Day al Cardarelli e che ora darà nuovo supporto nella data dell'11 settembre.