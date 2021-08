Incidente di una cisterna che trasportava vino, code di diversi km sull'A14

VAL DI SANGRO. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Ortona e Pescara sud verso Bologna si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 401.5, nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che trasporta vino. Al momento si segnalano 12 km di coda in aumento a partire da Val di Sangro In direzione opposta si registrano 4 km di coda tra Pescara sud ed Ortona verso Bari.

A chi è diretto verso Pescara può uscire a Val di Sangro ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Pescara sud. E' in corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, mezzi di soccorso meccanico e sanitario.