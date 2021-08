In festa la classe 1971 di Montecilfone Copyright: Termolionline.it

MONTECILFONE. La classe 1971 cala il tris di giornata, dopo Santa Croce di Magliano e Bonefro, una giornata speciale per i nati nel 1971 di Montecilfone.

Si sono riuniti in un clima di entusiasmo, un momento per ripercorrere questo cammino e rinnovarlo in un futuro di ottimismo e speranza. I cinquantenni hanno partecipato alla santa messa officiata da don Franco Pezzotta nella suggestiva grotta della piccola Lourdes del bosco di Montecilfone.

Auguri di cuore nella gioia della condivisione.