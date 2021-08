Rovina a terra con lo scooter in via del Mare, soccorso 44enne

TERMOLI. Ennesimo centauro dell'estate 2021 soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Un 44enne, M. M., residente in città è rovinato a terra mentre transitava in sella al proprio scooter in via del Mare. Ad allertare i soccorritori alcuni passanti. Fortunatamente non ha rimediato conseguenze di rilievo ed è stato sufficiente medicarlo sul posto.