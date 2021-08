LARINO. Ottava presentazione estiva per il romanzo “Equilibri delicati” di Dalila Catenaro, la giovane scrittrice termolese e nostra collaboratrice. Si torna in Molise, dopo le tappe a Termoli, Controguerra, Tortoreto Lido, Ortona, Popoli, Pescara e Colonnella, ben sei in Abruzzo. Questa sera l’opera edita da Costa edizioni dell’editrice Elena Costa, sarà protagonista di un incontro a Palazzo Ducale, dalle 18. Moderatore per l’occasione Ettore Fabrizio. La manifestazione si terrà nel rigoroso rispetto delle normative anti-Covid. L’evento culturale è patrocinato dal Comune di Larino.