Accusa un malore mentre si trova in piazza Monumento, soccorsa una 56enne

TERMOLI. Il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza è intervenuto in piazza Monumento nella mattinata di oggi. Una donna, la 56enne F. M., ha accusato un malore mentre si trovava in centro. E' stata subito trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per accertamenti.