Ripabottoni in lutto, addio all’appuntato scelto Michelino Pellegrino

RIPABOTTONI. Un male incurabile ha strappato agli affetti, a soli 53 anni, l’appuntato scelto con qualifica speciale Michelino Pellegrino, che era in servizio alla compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi. Lui viveva in Irpinia, a Nusco, località guidata dal sindaco Ciriaco De Mita, ex premier. Era originario di Ripabottoni. Un cordoglio che attraversa così due province, quella di Campobasso e quella di Avellino. Pellegrino lavorava al nucleo comando. L'annuncio del decesso del militare dell'Arma, che lascia una moglie e due figli, è stato dato dal comando provinciale di Avellino, attraverso una nota ufficiale. «Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Michelino Pellegrino, in servizio al Nucleo Comando della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.53enne, originario di Ripabottoni e residente a Nusco, per mesi ha lottato contro il brutto male che questa notte se l’è portato via. Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Patricia e ai figli Alex e Thomas, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici». Una testimonianza di cordoglio è venuta anche dal sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi: «Il sindaco, prof. Marco Marandino, e l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio all’Arma dei Carabinieri, alla moglie Patricia e ai figli Alex e Thomas per la scomparsa dell’appuntato scelto Michelino Pellegrino, in servizio al nucleo comando della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi».