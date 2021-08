Azione Civile Molise, l’invito ai molisani alla partecipazione attiva

CAMPOBASSO. Azione Civile – Popolo per la Costituzione è il movimento politico fondato dall’ex magistrato Antonio Ingroia già presente al Senato con la lista Alternativa c’è popolo per la Costituzione.

Costruiamo insieme la Terza Via anche nel Molise. Il Molise non può più essere rappresentato e governato esclusivamente da un centro-sinistra/destra dove l’ago della bilancia è costituito da personaggi, portatori di voti (sempre gli stessi da anni), pronti a sostenere il candidato più forte sia esso di centro destra sia esso di centro sinistra.

Lavoriamo insieme fuori dal bipolarismo imperfetto per unire le forze sane, le donne, i giovani, le organizzazioni, le associazioni che non si ritrovano nello schema imposto dei due poli liberando questa terra da una politica che rappresenta il cancro del Molise. Lavoriamo insieme per il Molise, contro i personalismi e la politica dell’odio, combattendo gli avversari non i nemici politici. Non alimenteremo la politica dell’odio ma diamo la nostra disponibilità e Il nostro impegno per il Molise per una politica economica di comunità che realizzi, attraverso le proprie ricchezze umane e naturali, un modello di sviluppo capace di valorizzare la sua storia, e la sue bellezze naturali, libera da corruzione e malaffare. Lavoriamo per la ripubblicizzazione dei beni comuni, dall’acqua ai servizi alla sanità. Continueremo a batterci affinché la sanità Molisana torni ad essere di competenza regionale così come stabilito dal titolo V della Costituzione, con la partecipazione attiva daremo insieme più forza alle nostre istanze presentate nelle sedi istituzionali e rivendicate negli anni sotto i palazzi del potere ad iniziare dallo stop al piano di rientro del debito creato dai commissari nominati dai vari governi di centro-sinistra/destra.