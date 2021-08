Latitanza del Demanio e massacro di un patrimonio già consolidato

MOLISE. “Come una piccola canna di flauto – mormorava Gibran - vorrei tessere le armonie melodiche dell’uomo, conquistato dalla musica suprema del creato”. Dell’uomo che ancora ama per amare il bello e per capirlo! Mi sono un po’ impadronito di questo zufolo e lo suono in questo giorno, anno dopo anno, da quando la Conferenza Episcopale Italiana, istituì la “Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato”, condividendo la decisione del Patriarca Dimitrios di Costantinopoli che l’aveva ideata e fissata al 1° settembre, giorno del capodanno ortodosso.

Desidero sviluppare ancora questa smania, specialmente nell’attimo in cui rintraccio un lembo di cielo sereno quando, in verità, è aggredito da coltri di nuvole oscure e, ancor più, quando il “sovrumano” si riflette nell’occhio “umano” umido di lacrime, ma capace di scovare dall’angoscia, il bagliore dell’arcobaleno, molto più bello dell’<azzurro cielo>.

Dal 2005 osservo e diffondo la mistica bellezza del creato che qui attorno rideva di gioia, e diffondeva la pace di Dio, regalandola a queste nostre piccole patrie terrene.

Povere e belle queste sacre terre; poveri questi nostri “monti sorgenti dal <lago> ed elevati al cielo; queste cime inuguali, note a chi e cresciuto tra noi”, aggredite però e violentate. Incantevoli e sventurate “Terre del Sacramento”, da sempre ristagnate di rabbia e di lacrime, come quelle versate da Lucia Mondella al Capitolo VIII de “I promessi sposi”. Terre però tuttora da contemplare e gustare e curare con amore e compassione. Lembi di natura splendide attorno all’ormai irrisorio Biferno e al rimasuglio di orti inabissati dall’invaso. Territori su cui rideva la vita e spazi di creato, anche rivalutati dopo che i nostri ortolani, espropriati e discacciati dai loro appezzamenti, sono stati buttati per il mondo - irrisarciti e irredenti, in cerca di pane - come in un insolito esodo biblico.

Qualche tempo fa ricordavo il brulicare di progetti volti a recuperare e valorizzare le unicità paesaggistiche, ambientali, architettoniche. L’orlo del lago di Guardialfiera, vivido e ridente trent’anni fa, palpitava di vita. Natura, musica, teatro, sport, cultura, spettacoli, folklore, ristorazione, danze calamitavano folle intorno al porticciolo d’attracco e alla spiaggetta attrezzata di ombrelloni, lettini, sdraio, noleggio pedalò, canoe. La spianata di accesso s’arricchiva d’un lezioso anfiteatro ellittico, per spettacoli all’aperto e che venne inaugurato nel 1999 dallo stracolmo Concerto de “I Nomadi”. Trionfa per 15 anni, al 10 agosto, il Festival di San Lorenzo tripudiato nelle sue notti di cielo splendente e di stelle cadenti. La calca di popolo viene <infiammata> dall’irresistibile rogo d’acqua e dalla grandiosità fantasmagorica dello spettacolo piromusicale, il primo in assoluto fiammeggiato nell’Italia del sud. Ballate incantatorie d’accompagnamento a zampilli di fuoco, moti sfavillanti e cromatici, concepiti su cinque fragorose postazioni simultanee, sferravano fuoco in cielo, sulla terra e nell’acqua al ritmo della Carmen di Bizet, della Norma di Bellini o del Can-can di Offenbach.

Ma, ahimé, giunse anni fa, il Demanio a requisire l’intera zona. Avrebbe dovuto “gestire la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio; l’utilizzo degli spazi e pianificare interventi e manutenzione”. Perché così è stabilito dalla norma. Viceversa, da allora: è terra di nessuno, tutto senza governo, all’abbandono, al degrado, al massacro, fra immondezzai nauseanti, invalicabili cespi, rovi pungenti e insolenti vegetazioni selvagge. Pinete abbattute da tempeste e da inciviltà, alberi atterrati lì, ab imemorabili tempore. Tema per la 16^ Giornata del creato, da celebrarsi in questo primo giorno di settembre, è invece: “Camminare in una vita nuova”. In nome della morale, dunque, si formi “una vita ed una morale nuova”, si faccia qui un patto d’alleanza fra il Creatore, il creato e l’uomo! Ritorni, per pietà il Demanio in questo luogo, a farsi una passeggiata con me, per accertarsi, per stupirsi o per turbarsi. O per umiliarmi, ed aggredirmi, solo se avrò mentito.

Vincenzo Di Sabato