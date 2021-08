Smarrito gatto color cipria al camping Smeraldo di Termoli, ritroviamo Steve

TERMOLI. Smarrito gatto color cipria al camping Smeraldo di Termoli. È un gatto tranquillo dal carattere dolce, generalmente si fa avvicinare ma non è detto perché non si trova a casa sua, era con la padrona in vacanza, quindi sicuramente disorientato. È scappato lunedì 30 agosto intorno a mezzogiorno nella pineta del camping. Senza collare, risponde al nome Steve. Chiunque lo avvisti può chiamare a questo recapito: 347.0877295.