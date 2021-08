Sevel, Manzi: "Auspichiamo iniziative di sciopero unitario per difendere futuro dello stabilimento"

ATESSA. Sulla situazione della Sevel di Atessa si esprme così Il segretario della Uilm Chieti-Pescara Nicola Manzi:



"Prima della ripresa dell'attività produttiva in Sevel prevista per il 6 settembre, il consiglio della Rsa si appresta a decidere iniziative di sciopero, che auspico potranno essere condivise anche dalla Fiom.

L'ultimo incontro del 27 agosto con la direzione aziendale non ha dato difatti risposta alcuna alle rivendicazioni sindacali e dunque ora il Consiglio delle RSA si appresta a chiudere con esito negativo la procedura di raffreddamento prevista dall'Contratto collettivo specifico di Stellantis. Noi rivendichiamo la stabilizzazione dei lavoratori somministrati, a partire da quelli con maggiore anzianità di servizio, la equiparazione degli incentivi per i turni, nonché discutere sulla gestione dei part-time, sul ruolo delle commissioni, sull'awiamento MCA e per ottenere risposte tempestive sulle professionalità.

Si tratta di problematiche poste da noi e dagli altri sindacati firmatari del Contratto collettivo specifico di Stellantis, ma che pensiamo possano essere condivise anche con i colleghi della Fiom con cui certamente ci confronteremo.

In questa fase lo sciopero e tutte le iniziative sindacali sono strumenti indispensabili per dare forza alle rivendicazioni dei lavoratori e soprattutto per guardare al futuro della Sevel.

La Sevel di Atessa, compreso l'indotto, dà lavoro a oltre 20.000 addetti, rappresenta il 13% sul PIL della regione Abruzzo ed è l'unico in Italia che continua ad incassare record produttivi dal 2010, pertanto a Stellantis chiediamo deposte positive."