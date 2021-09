“La pratica sportiva negli over 60”, convegno a San Giuliano del Sannio

SAN GIULIANO DEL SANNIO. Si terrà sabato 4 settembre prossimo, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di San Giuliano

del Sannio il convegno intitolato “La pratica sportiva negli over 60”, organizzato dal Comitato Regionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito sportivo.

Il tema dell’incontro è stato scelto dall’ANSMeS regionale per suggerire ai tanti ultra sessantenni che si cimentano nella pratica sportiva alcune di quelle che sono le attenzioni sanitarie per poter esercitare discipline come corsa, nuoto, ciclismo o tennis.

Per l’occasione il Comitato regionale si avvarrà della collaborazione della dottoressa Carolina De Vincenzo, già presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Campobasso, la quale sarà a disposizione anche per fugare dubbi e rispondere a domande dalla platea.

Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali del primo cittadino di San Giuliano del Sannio, Rosario De Matteis, cui va un ringraziamento particolare dell’ANSMeS. Seguiranno gli interventi del Consigliere nazionale Franco Palladino che porterà i saluti del Presidente nazionale Francesco Conforti e del Presidente regionale Michele Falcione anche a nome dei consiglieri regionali, orgogliosi di essere riusciti a pianificare la manifestazione con professionisti del settore, con l’augurio di coinvolgere quanti più sportivi e non a questo appuntamento di stretta attualità.

Un ringraziamento anche all’Associazione Nazionale Polizia di Stato gruppo Protezione Civile e all’Associazione culturale “Insieme” di San Giuliano del Sannio che cureranno l’aspetto logistico dell’appuntamento.



Nei prossimi mesi, inoltre, il comitato regionale ANSMeS ha già in programma altri eventi sul territorio in collaborazione con partners di spessore.