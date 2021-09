CAMPOBASSO. Un evento di spessore coronato da una grande partecipazione di pubblico quello dell’Aut Aut Festival di ieri sera in piazzetta Palombo a Campobasso con l’autrice Vera Gheno.

La sociolinguista, docente universitaria e collaboratrice per oltre vent’anni dell’Accademia della Crusca e di Zanichelli editore ha presentato il suo ultimo libro ‘Trovare le parole’ un vero e proprio abbecedario che si pone come guida per gli utenti del web.

Dialogando con la curatrice del festival, la giornalista Valentina Fauzia, Vera Gheno ha affrontato diversi temi: l’inclusività che prescinde dal concetto di tolleranza e si evolve verso il concetto di convivenza delle differenze, il tema dei social e del linguaggio che muta, il tema dell’educazione al digitale quale mezzo per usare al meglio il web e coglierne gli aspetti più belli e non solo i ‘pericoli’. Si è parlato anche del libro precedente della Gheno ‘Femminili singolari’ e del tema del femminismo che, così come afferma l’autrice, "non è una parolaccia ma ha bisogno di un dibattito informato" affinché possa diventare superamento delle polarizzazioni uomo-donna e possa essere sinonimo di inclusività.

Una piazzetta Palombo gremita e interessata ha ascoltato l’intervento dell’autrice e si è soffermata a lungo per acquistare i libri, presso il book corner allestito dalla Libreria Giunti al Punto di Campobasso (nuovo partner del festival) e per il rituale del firma copie.

Questa sera il Festival fa ancora tappa a Campobasso ore 18,30 piazzetta Palombo con l’autrice Simonetta Tassinari che presenterà il libro “Il Filosofo influencer. Togliersi i paraocchi e pensare con la propria testa”. Il volume era stato presentato nella stagione 2020 dell’Aut Aut festival a Termoli presso lo stabilimento ‘Il Pirata’ riscuotendo grande interesse.

L’autrice Simonetta Tassinari insegna Storia e Filosofia nei Licei. Si occupa da sempre di psicologia relazionale, psicologia dell’età evolutiva e counseling filosofico, è docente presso l’Unimmo, autrice di sceneggiati radiofonici per la Rai e collabora con diverse testate online tra cui Il lIbraio.it

Ha già pubblicato ‘La sorella di Shopenhauer era una escort’ nel 2016, ‘Il filosofo che c’è in te’ nel 2019 ed il saggio per ragazzi ’S.O.S. filosofia’ nel 2020.