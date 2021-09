Un’amicizia lunga più di mezzo secolo: emozionante rimpatriata di termolesi

TERMOLI. Una bella ed emozionante rimpatriata a distanza di oltre 50 anni e ricordare la gioventù termolese, come diceva qualcuno, passata e che non torna più. È accaduto ieri pomeriggio presso il Sottovento, al porto turistico Marina di San Pietro: eccoli da destra Michele e Basso Marinucci, Rina D'Adderio, Michele Damiano e signora, gli unici che vivono e risiedono fuori Termoli a Latina, Emilio Prezioso e Maurizio Ricceri.

Una rimpatriata dopo quasi mezzo secolo e quando si sono lasciati si sono fatti una solenne promessa: di ritrovarsi la prossima volta in un tempo decisamente più breve anche perché far passare ulteriori 50 anni significherebbe incorrere nel rischio di non poter rispondere ‘presente’ alla convocazione.