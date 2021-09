Campobasso, attivato il numero telefonico unico per l’Ufficio Tributi

CAMPOBASSO. L’Ufficio Tributi del Comune di Campobasso, ha attivato il numero di telefono unico Ufficio Tributi.

Per ricevere informazioni sui Tributi Comunali si può quindi chiamare e fare riferimento al seguente numero telefonico: 0874/405449.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche durante il pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

A causa dell’emergenza COVID-19 l’Ufficio Tributi riceve al pubblico in presenza allo sportello esclusivamente per le pratiche che non possono essere gestite per via telematica e solo previo appuntamento da prenotare via mail all’indirizzo: tributi@comune.campobasso.it o al numero unico 0874/405449.

Eventuali informazioni necessarie possono essere richieste anche tramite mail scrivendo ai seguenti indirizzi: tributi@comune.campobasso.it – tassarifiuti@comune.campobasso.it

Per la consegna materiale dei manifesti per le pubbliche affissioni è possibile fare riferimento ad uno dei seguenti contatti telefonici: 0874-405556, 0874-405359, 0874-405574, 0874-405567, 0874-405515.

Per informazioni specifiche sui canoni idrici, canone unico patrimoniale di occupazione suolo o esposizione pubblicitaria, si può invece contattare la società affidataria del servizio di supporto alla riscossione per conto del Comune di Campobasso, la ICA CRESET SRL, ai seguenti recapiti: telefono 0874/1830015 - mail campobasso@icacresetmolise.it

Lo sportello della ICA CRESET è situato presso la sede della società in via Scardocchia n. 14 a Campobasso, a cui si può accedere previo appuntamento.