Fondi insufficienti per borse studio, rappresentante studenti Esu in IV Commissione

CAMPOBASSO. Il Presidente, Gianluca Cefaratti, ha presieduto nella mattinata di oggi, una seduta della IV Commissione permanente che, su specifico incarico del Consiglio regionale, ha proseguito l’approfondimento della problematica relativa all’insufficienza di fondi per l’erogazione di borse di studio. In particolare i Commissari hanno audito il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’ESU Molise, Biase D’Andrea.

La Commissione, facendo sintesi degli incontri tenuti e dei soggetti istituzionali ascoltati, relazionerà opportunamente sulla situazione verificata all’Assemblea regionale.