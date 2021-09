Secondo impegno in Coppa Italia per il Termoli 2016, al Cannarsa arriva la Cliternina

TERMOLI. Nella seconda gara valida per la Coppa Italia al “G. Cannarsa” la squadra giallorossa ospita la Cliternina.

Domenica 5 settembre 2021 per la seconda gara valida per la Coppa Italia dilettanti, in programma alle 16 allo stadio “G.Cannarsa”, la partita Asd Termoli 2016 – Cliternina.

Per l’accesso allo stadio sarà necessario disporre del Green pass così come previsto dalla normativa vigente. Il costo del biglietto è di 5 euro.