‘Bocciamo l’indifferenza’, a Campobasso la gara sitting di bocce paralimpiche

CAMPOBASSO. È con estremo piacere che vi comunichiamo che la nostra società ASD Bocciofila AVIS Campobasso sta organizzando la gara di bocce in oggetto riservata agli atleti paralimpici specialità sitting.

Si tratta di una manifestazione a carattere nazionale che vedrà impegnati i migliori atleti di specialità provenienti da Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Molise, selezionati dal CT della Nazionale Italiana Bocce Paralimpiche della specialità sitting, il molisano Luca Marracino.

I dettagli della manifestazione verranno illustrati dai sottoscritti nel corso di una conferenza stampa in programma il giorno martedì 07/09/2021 alle ore 16.30, presso il Bocciodromo Comunale di Campobasso, in Via Insorti d’Ungheria 1.