Emergenza Covid a Trivento, ordinanza del sindaco per contenere il virus

TRIVENTO. In seguito all’alto numero di contagi presenti nel Comune di Trivento, il sindaco Pasquale Corallo ha firmato un’ordinanza contenenti misure atte al contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.

L’ordinanza, la n. 37 del 3 settembre 2021, prevede gli obblighi di comunicazione dei casi di positività, accertati con test antigenici e molecolari eseguiti presso le strutture private, non solo ai cittadini ma anche ai medici, alle farmacie e ai laboratori privati.

Tutto questo, come si legge nel provvedimento, in considerazione che spesso i cittadini si rivolgono presso i laboratori privati per accertare l’eventuale positività e che, la conoscenza alle istituzioni dei risultati di tali test, permette in via preventiva l’adozione di tutte le misure di contenimento e le relative limitazioni in attesa della conferma all’esito dell’effettuazione dei test molecolari da parte di Asrem.

Il sindaco Corallo ha ritenuto necessaria tale ordinanza in conseguenza alla mancata comunicazione al Sindaco, attraverso canali istituzionali, dei risultati positivi dei test privati e che, di fatto, impedisce la repentina adozione di misure adeguate da parte dell’ente stesso.

Pertanto, come si legge nell’ordinanza, viene disposto che i centri diagnostici operanti sul territorio regionali e le farmacie:

- comunichino al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, nei 5 giorni antecedenti alla data della presente ordinanza siano risultati positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso anzidette strutture;

- per il seguito, comunichino in maniera giornaliera l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture;

Ritenuto, infine, di dover disporre che tutti i cittadini che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture, pubbliche e private, ubicate fuori dal territorio comunale e diverse da quelle dipendenti da Asrem, debbono comunicarlo al Sindaco.

Pertanto il Sindaco ordina che:

1. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, che risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture, pubbliche e/o private, di comunicarlo senza indugio al Sindaco;

2. E’ fatto obbligo alle persone conviventi dei cittadini risultati positivi di rispettare le norme di sorveglianza fiduciaria (isolamento fiduciario);

3. E’ fatto obbligo ai competenti medici di base ovvero pediatri di libera scelta, alle strutture sanitari, laboratori e farmacie:

- di comunicare al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, nei 5 giorni antecedenti alla data della presente ordinanza siano risultati positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso anzidette strutture;

- per il seguito, comunichino in maniera giornaliera l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture;

4. Le predette comunicazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo sindaco@comunetrivento.it

Ai contravventori dell’ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, prevista dalla legge.