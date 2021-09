VASTO. ORE 15. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione Bologna, segnaliamo 7 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 421.7, in corsia di sorpasso, nel quale sono rimaste coinvolte più autovetture. Si consiglia a coloro che viaggiano in direzione nord, di uscire a Vasto nord e rientrare a Val di Sangro dopo aver percorso la Strada Statale 16 Adriatica. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Itala, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

LA PRIMA NOTIZIA. Incidente in A14 intorno alle 14 di oggi, ci sono dei feriti. Sul posto sanitari del 118, Polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia. E' accaduto al km 423.

Coda di 6 km tra Vasto Nord e Val di Sangro: entrata consigliata verso Pescara: Val di Sangro. Uscita consigliata provenendo da Bari: Vasto Nord.