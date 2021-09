CAMPOBASSO. Presentati venerdì sera, presso la Sala ricevimenti del Coriolis di Ripalimosani, il calendario dei Campionati di Eccelenza e di Promozione, evento con il quale parte ufficialmente la stagione calcistica 2021-2022.

Presenti il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del Molise, Piero Di Cristinzi, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dirigenti e medici sportivi, atleti, addetti ai lavori.

Ci lasciamo alle spalle un’annata molto positiva per il mondo del calcio nazionale e regionale con ottimi risultati, a partire dalla vittoria agli Europei della nostra Nazionale.

E come non ricordare la promozione del Campobasso in Serie C. Risultato straordinario, una gioia per i campobassani e non solo: avere la squadra del comune capoluogo in un campionato professionistico rende orgogliosi tutti i molisani.

Nel suo intervento, il governatore ha evidenziato come la pandemia abbia causato non pochi problemi all’intero settore sportivo e ha ricordato quanto fatto dalla Regione Molise a sostegno dello stesso: due milioni di euro le risorse attivate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, discipline sportive associate, altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva e/o che gestiscono gli impianti e gli spazi dedicati ad attività sportiva e motorio ricreativa.

Ha rimarcato l’importanza del calcio dilettantistico, rivolgendo parole di apprezzamento all'indirizzo delle piccole realtà locali, delle squadre dei nostri paesi, dei tanti giovani che ogni domenica scendono in campo: un laboratorio di umanità, di socialità e di altri sentimenti positivi, molto importanti per la vita di una comunità.