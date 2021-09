Disguidi nei servizi digitali al Comune di Montenero, guasto sulle linee internet

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia informa l’utenza che a causa di problemi insistenti sulla linea Internet del Municipio, tuttora in fase di accertamento tecnico, potrebbero verificarsi alcuni disservizi nel Protocollo o nel rilascio di alcuni documenti da parte degli uffici comunali nella giornata di oggi, lunedì 6 settembre. «Nello scusarci per il disagio, informiamo che non appena il problema sarà risolto provvederemo a darne immediata comunicazione».