Mancate assunzioni e licenziamenti, protesta il settore della Vigilanza

CAMPOBASSO. Tornano a protestare le organizzazioni sindacali della vigilanza.

La Cobas P. I., in concomitanza alla convocazione del Consiglio regionale del Molise fissato per martedì 7 settembre 2021, si terrà una manifestazione con sit-in nell’area antistante il Consiglio Regionale del Molise, sito in via IV Novembre, per contestare: il grave inadempimento contrattuale, come previsto dal Ccnl e dal capitolato di gara, da parte della società vincitrice dell’appalto “Poliziotto Notturno” non assumendo il personale già operante nella sede del Consiglio regionale del Molise e dal comportamento della ditta uscente L’Aquila s.r.l., che ha proceduto con i licenziamenti illegittimi. Il sit-in verrà ripetuto ogni qualvolta ci sarà Consiglio per ribadire a gran voce che il contratto di Lavoro della Vigilanza va rispettato e che la concorrenza sleale non può essere scaricata sulla pelle dei lavoratori, nel silenzio di chi avrebbe dovuto vigilare e far rispettare le clausole contrattuali e il Ccnl di settore.

Nel silenzio dei grandi sindacati che hanno preferito abdicare e non hanno proferito una parola in difesa del contratto da loro sottoscritto! Preferire di restare a guardare in silenzio la nostra protesta che, continuerà fino a che vergogna non vi assalirà, insieme ad una politica che ha smarrito da un pezzo la sua bussola e che cerca, giorno dopo giorno, di tirare a campare e continuare ad andare avanti».