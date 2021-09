Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, lavori in corso

CAMPOBASSO. La IV Commissione permanente, presieduta dal Presidente Gianluca Cefaratti, nella seduta di ieri pomeriggio ha iniziato l’esame delle proposte di legge n. 146, di iniziativa del Consigliere regionale G. Cefaratti, concernente, “Istituzione del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”; e n. 21, di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Primiani, P. Manzo, V. Nola, F. De Chirico, V. Fontana e A. Greco, concernente, ”Disciplina delle Associazioni Pro Loco”. Il Presidente Cefaratti, infine, ha avvocato a sé l’incarico di relatore per il “Piano annuale dello sport” e per il “Piano annuale dei Molisani nel mondo”, presentanti entrambi dalla Giunta regionale.