Visita in Sevel di Tavares, Bologna: "Ha toccato con mano l'importanza dello stabilimento"

ATESSA. Questa mattina visita in Sevel per Carlos Tavares, soddisfazione è stata espressa da Domenico Bologna, segretario regionale della Fim-Cisl:

"La visita dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares nello stabilimento Sevel è una notizia positiva. Ha potuto toccare con mano e constatare l'importanza dello stabilimento e dei diversi reparti,ma,soprattutto, il grande contributo professionale dato delle lavoratrici,dai lavoratori e dal sindacato utili a costruire le condizioni produttive che hanno permesso di conquistare la leadership di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali.

L' a.d.ha voluto incontrare una delegazione della rsa, riconoscendole un ruolo principe. Nel breve colloquio, i delegati hanno chiesto chiarimenti riguardo le prospettive future dello stabilimento, rispetto anche a quello Polacco che vedrà la nascita nel primo trimestre 2022. Gli stessi inoltre, hanno chiesto risposta per gli oltre 700 lavoratori somministrati, i quali da diversi anni sono a tutti gli effetti parte integrante della forza occupazionale di Sevel. È stato sollevato anche il problema dei semiconduttori, la mancanza dei suddetti sta minacciando tutto il settore dell' automotive compresa la Sevel, causando lo stop della produzione su diversi turni di lavoro.

L' a.d. ha confermato che la Sevel resta un pilastro centrale per il gruppo Stellantis rimarcando che l'obiettivo dello stabilimento polacco sarà quello di rispondere al mercato al fine di aggredire i competitor Ford e Volkswagen.

Come Fim-Cisl verificheremo,auspicando sulla veridicità delle affermazioni. Riguardo il tema dei somministrati dobbiamo recepire che la volontà aziendale sia quella di non procedere alla stabilizzazione ma di dare priorità ai trasfertisti, decisione che come organizzazione riteniamo sia inaccettabile. A questo punto come deciso dal consiglio della Rsa a difesa del nostro territorio procederemo con la proclamazione di uno sciopero nei prossimi giorni, non appena la situazione dei semiconduttori si stabilizzerà."