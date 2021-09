Riduzione dell'Iva sui prodotti di igiene personale, passa la mozione a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. E’ tornato a riunirsi nella mattinata di oggi, presieduto dal presieduto dal Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale. Dopo le comunicazioni di rito da parte del Presidente Micone, l’Assise ha iniziato la discussione della Mozione, a firma dei Consiglieri Micaela Fanelli (da questi illustrata all’Aula) e Patrizia Manzo, avente ad oggetto "Riduzione dell'IVA sui prodotti di igiene personale".

L’Assemblea, uditi gli interventi del Consigliere Manzo, Fanelli e del Presidente della Giunta regionale Donato Toma, ha approvato l’atto di indirizzo all’unanimità. In particolare, il Consiglio, prendendo atto che l’appartenenza dei prodotti per l’igiene femminile ed i pannoloni per i bambini alla categoria dei beni di prima necessità è oggetto di dibattito a livello globale, tanto da creare la consapevolezza che tali articoli siano in realtà essenziali per il benessere e la qualità della vita della collettività, ha impegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale: - a sostenere in tutte le sedi l’introduzione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per i pannolini per bambini e per i prodotti per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea; - a coinvolgere i Comuni molisani al fine di verificare, là dove sono presenti Farmacie Comunali, la possibilità di applicare prezzi contenuti sui prodotti sanitari e igienici femminili. Il Consigliere Angelo Primiani ha quindi illustrato una sua Mozione, sottoscritta anche dai Consiglieri Greco e Nola, avente ad oggetto "Vaccino salvavita - Terapia desensibilizzante - Its immunoterapia specifica".

La mozione è stata approvata all’unanimità. Nello specifico, con l’atto di indirizzo assunto, il Consiglio regionale rileva che la “terapia desensibilizzante”, altrimenti chiamata immunoterapia specifica (Its) viene effettuata nei pazienti affetti da allergie respiratorie (pollini, acari, muffe) e allergia da imenotteri, e che il DPCM del 12 gennaio 2017 non ha compreso i c.d. “vaccini salvavita” nella definizione dei nuovi L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza). La mozione, dunque, nel segnalare che numerosi pazienti del Servizio Sanitario Regionale affetti da tali patologie, alcuni dei quali appartenenti a categorie a rischio in quanto svolgono attività di manutenzione e cura degli alveari, hanno lamentato il fatto che negli anni precedenti il vaccino salvavita era fornito gratuitamente dall'Azienda sanitaria regionale, mentre, a partire dal 2021, è a pagamento, impegna il Presidente della Giunta regionale:  ad avviare immediatamente ogni possibile azione ed intervento affinché la Regione Molise provveda a reperire le necessarie risorse finanziarie da destinare al rimborso delle cure più appropriate ai pazienti di cui trattasi senza aggravi di costi e spese a loro carico; a verificare nelle sedi competenti, il reale e concreto ripristino di posti letto in DH dedicati alla gestione della terapia anticoagulante orale, terapia infusionale di ferro, terapia trasfusionale e terapia desensibilizzante per pazienti affetti da patologie allergologiche e, in caso negativo, ad avviare ogni possibile azione ed intervento affinché si proceda a quanto previsto dall’allora Commissario straordinario dell’A.S.Re.M. con propria nota del febbraio 2020.

L’Assemblea ha anche esaminato e discusso altri due atti di indirizzo che, però, in sede di votazione, non hanno raggiunto il quorum necessario per l’approvazione.