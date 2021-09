Risarcimento colpa medica “anticipiamo noi”. Ordine avvocati Larino si dissocia dai manifesti

LARINO. È di ieri la notizia circa alcuni manifesti apparsi nei pressi dell’ospedale San Timoteo di Termoli recanti la scritta ‘Risarcimento colpa medica, anticipiamo noi tutte le spese’. Dopo la condanna degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso e dell’Ordine degli avvocati di Campobasso, oggi interviene direttamente il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino Oreste Campopiano che scrive agli iscritti.

«Colleghe e colleghi – si legge nella lettera - Apprendiamo, dalla stampa locale, di una censurabile iniziativa posta in essere da soggetti allo stato anonimi intesa all'evidente procacciamento di clientela in materia di responsabilità per colpa medica.

Questo Consiglio dell'Ordine si dissocia con ferma determinazione da iniziative che sul piano deontologico e ancor più su quello etico offendono la funzione dell'avvocatura e ne sviliscono l'immagine complessiva».