VASTO. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi a Vasto in funerali di Luciano Lapenna, morto la notte di martedì 7 settembre (Leggi).

Un rito in forma privata che si è tenuto presso la Concattedrale di San Giuseppe. Ad officiare la messa Monsignor Bruno Forte che lo ha ricordato così: "Ricordo la sua amicizia, la sua umiltà, un uomo di ascolto che non ha mai chiuso la porta a nessuno, un uomo che ha amato tantissimo questa città, portava Vasto nel cuore, l'avrebbe voluta più bella, più accogliente, più ricca, ha speso per Vasto 10 anni della sua vita e Vasto lo ricorderà così".

Presenti al rito il sindaco di Vasto Francesco Menna, il sindaco di Gissi Agostino Chieffo, assessori e consiglieri comunali in carica e delle sue passate amministrazioni.