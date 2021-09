TERMOLI. Sabato 11 settembre alle ore 18.30 presso ‘La libreria il vecchio e il mare’ lo scrittore e giornalista Davide Grittani presenterà il suo nuovo libro LA BAMBINA DAGLI OCCHI D’OLIVA edito da Arkadia Editore.

A dialogare con l’autore sarà Emiliana Erriquez.

Un libro che affronta un tema difficile, duro, un tabù persistente che colpisce e ferisce nel profondo. LA BAMBINA DAGLI OCCHI D'OLIVA di Davide Grittani, edito da Arkadia Editore, prende in prestito la vicenda di Dolores O'Riordan - leader dei Cranberries - per raccontare una violenza di cui si parla sempre poco e male sullo sfondo della città più bella del mondo, Roma. La storia di Angelica e Sandro scorre tra sensi di colpa capaci di divorare e vergone messe a tacere per quieto vivere, tra colpe quotidiane degli innocenti e delitti che commettono anche i giusti.

L'autore di LA RAMPICANTE - libro candidato al premio strega due anni fa e vincitore dei premi Città di Cattolica, Zingarelli, Nabokov e giovane Holden - torna in libreria con una storia forte. Con una narrazione visiva, quasi cinematografica, a tratti sensoriale Davide Grittani lascia il segno.