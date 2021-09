Anno scolastico e 35 anni di alberghiero, la conferenza in via Foce dell'Angelo

TERMOLI. È convocata per oggi, venerdì 10 settembre 2021, alle 11, nella sala convegni dell'Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, in via Foce dell'Angelo, una conferenza stampa per annunciare l'investitura, del professor Maurizio Santilli come ambasciatore del gusto Doc Italy. Nell'occasione si parlerà anche dei 35 anni dell'Istituto Alberghiero di Termoli e si farà il punto sull'inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022 e sulle iniziative in programma.

Alla conferenza prenderanno parte il dirigente scolastico, Maria Chimisso, il prof. Santilli e i responsabili delle aree della scuola superiore.