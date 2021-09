TERMOLI. Domenica 12 settembre a Termoli i Lions Tifernus ritornano in prima linea contro il diabete.

L’evento, previsto dalle ore 17 alle 21 in Piazza Monumento, come ogni anno si pone come obiettivo quello di aiutare la lotta contro questa malattia cronica, che si manifesta con l’aumento del glucosio nel sangue. Una patologia che colpisce milioni di persone e che può essere paragonata a un’epidemia mondiale e quindi viene considerata una vera e propria emergenza sanitaria.

In sincronia con Lions Club International, il Club Lions Tifernus di Termoli, capitanato da Vincenzo Ferrazzano, in collaborazione con il Centro Diabetologico di Termoli/Larino guidato dal Alfredo Puntillo e con la preziosa collaborazione dei volontari della Misericordia di Termoli, eseguiranno screaning gratuiti per misurare glicemia e pressione arteriosa.

Un service che serve a monitorare e ridurre, anche sul territorio basso molisano, gli effetti del diabete che colpisce adulti e bambini.