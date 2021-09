TERMOLI. "Il giudice e il suo boia" di Friedrich Dürrenmatt (Adelphi, traduzione di Donato Berra), è al centro del nuovo gruppo di lettura (in presenza) della libreria Fahrenheit, sabato 11 settembre alle 17:00

Esiste il delitto perfetto? Gastmann, «demonio in forma umana», ne è convinto, e per dimostrarlo al commissario Bärlach – e vincere la temeraria scommessa fatta in una bettola sul Bosforo – getta uno sconosciuto dal ponte di Galata. Ormai i due sono incatenati l'uno all'altro. Per oltre quarant'anni il commissario seguirà imperterrito le orme di Gastmann, nel vano tentativo di fornire le prove dei delitti via via più audaci, efferati e sacrileghi che costui ha commesso per capriccio. Finché un giorno l'assassinio dell'ispettore Schmied della polizia di Berna – la città dove Bärlach è nato, e che lui chiama il suo «aureo sepolcro» – lo metterà nuovamente di fronte al suo nemico, e al sinistro viluppo di trame politiche e finanziarie di cui questi tira le fila. A Bärlach non resta molto da vivere: giusto il tempo di regolare i conti una volta per tutte.

Friedrich Dürrenmatt è stato uno scrittore, drammaturgo e pittore svizzero. Dopo un'infanzia travagliata durante la quale ebbe già problemi di alcol, si diplomò e studiò filosofia e lingue germaniche a Zurigo e a Berna. Iniziò a scrivere dopo la Seconda guerra mondiale, ispirato dalla lettura di Lessing, Kafka e Brecht, cimentandosi nella scrittura di racconti brevi e pezzi teatrali. Si affermò nell'ambito teatrale, facendosi una fama di autore polemico, paradossale e iconoclasta. La sua cifra stilistica si attestò in seguito sul registro di un anticonformismo sarcastico, capace di avvalersi anche degli strumenti del grottesco. Col connazionale Max Frisch, Dürrenmatt è stato protagonista del rinnovamento del teatro di lingua tedesca. Il tema della giustizia è onnipresente nell'opera di questo scrittore, che fu anche pittore ritrattista e caricaturista. Fra i suoi romanzi più celebri, oltre a "Il giudice e il suo boia" (1950), "Il sospetto" (1951) e "La promessa" (1957).

Le iscrizioni al gruppo di lettura sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com entro venerdì 10 settembre 2021. Il gruppo di lettura si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid.