TERMOLI. Dalle ore 17,00, presso la Cala Sveva, nel corso di un aperitivo conviviale verranno mostrati i lavori realizzati da giovani artisti, si proseguirà quindi con gli interventi dei relatori e con la premiazione dei lavori, il cui ordine verrà comunicato in corso di cerimonia

SEZIONE GIOVANI

“ UN VIAGGIO INSOLITO” di Grasselli Martina da Camerino (MC)

“IO DANTE UOMO DEL MIO TEMPO” della Classe 2^ della Scuola Secondaria di primo grado IC Brigida di Termoli

“DAL BUIO ALLA LUCE “ di Serena Paganelli da Castelraimondo (MC)

SEZIONE POESIA

“ DURANTE” di Gaspare Falcetta da Santa Ninfa (TP)

“LA MIA TERRA ANTICA “ di Cristina Acciaro d a Portocannone (CB)

“ CALUNNI A” di Alfredo Scotti da Ponza (LT) ex aequo

“IO UOMO TRA GLI UOMINI “ di Rosita Matera da Cerignola (FG) ex aequo

SEZIONE RACCONTO

“ DANTE ALIGHIERI PADRE DELLA PATRIA E DELLA TERRA NATIA” di Gianluigi Chiaserotti da Roma

“ IL PURGATORIO, TRA VISIONE E RIVELAZIONE “ di Giuseppe Battista da Napoli

“ REDUCTIO AD UNUM” di Gioia Senesi da Matelica (MC)

INOLTRE

L’associazione Terra dei Padri , attraverso una votazione interna conferisce una menzione di merito ai seguenti lavori

“10 MARZO 1302” di Andrea Verrocchio da Pianella (PE)

“IL TEMPO SOSPESO” di Alessio Manfredi Selvaggi da Campobasso (CB)

“IO UOMO TRA GLI UOMINI “ di Rosita Matera da Cerignola (FG)

“IL PURGATORIO, TRA VISIONE E RIVELAZIONE “ di Giuseppe Battista da Napoli