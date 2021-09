Settembre in Città: gli eventi in programma sabato 11 settembre a Campobasso

CAMPOBASSO. Tanti gli appuntamenti in programma per sabato 11 settembre, previsti nel cartellone degli eventi di “Settembre in Città”, promosso e organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Alle ore 8.00 si comincia con la manifestazione “Ruote nella storia”, promossa da ACI Storico e organizzato dall’Automobile Club Molise, che si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele II.

La Manifestazione che unisce la passione per le auto storiche con la promozione del patrimonio culturale ed enogastronomico molisano, partirà dal centro di Campobasso alle ore 9.00 e vedrà circa 35 auto storiche selezionate che poi proseguiranno il loro percorso verso la suggestiva Basilica di Castelpetroso e di seguito verso il borgo di Vastogirardi

Dalla frazione di Santo Stefano a Ripalimosani partirà, invece, sempre sabato mattina, alle ore 7.30, la “Camminata sul Tratturo Lucera - Castel di Sangro”, a cura dell’Associazione Tratturando. Per prenotazioni rivolgersi al numero 3394556291.

Invece, nel pomeriggio, a Piazzetta Palombo, alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro “Io ho denunciato” di Paolo De Chiara, a cura dell’Associazione DEMETRA.

Il dibattito sarà moderato da Giovanni Minicozzi. La storia narrata nel libro “Io ho denunciato”, liberamente ispirata ad una vicenda realmente accaduta, è stata scritta per raccogliere il grido disperato d’aiuto, per far emergere le positività ma, soprattutto, le difficoltà che devono affrontare e subire i testimoni di giustizia italiani, assieme alle loro famiglie; per migliorare un sistema che presenta carenze significative nella salvaguardia di chi ha denunciato le mafie; per portare molte altre persone a denunciare.