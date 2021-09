GUARDIALFIERA. Aree interne e viabilità, spesso un connubio assai disagevole. Per Vincenzo Di Sabato, stavolta, «Tre chilometri di coraggio e significativo fervore della Provincia di Campobasso a sollievo delle aree interne del basso Molise». «Non è il molto che si apprezza; è il buono.

Non è la mole che conta; è la tenacia. Queste perline di sapienza abituale le hanno manovrate taluni tecnici, amministratori, intenditori della Provincia di Campobasso, quelli lontano dai rumori e alla ricerca di interessi collettivi. Costoro nel 2018 e 2019, formulando il programma di manutenzione o di risanamento di Strade Provinciali – forse anche per una dedizione lunga e per un esercizio di riflessione – hanno valutato e favorito una catena di interventi da arrecare a percorsi ricadenti nei territori di Castelbottaccio, Lupara, Guardialfiera, Morrone, Colletorto fino al Ponte Fortore.

Ma anche per avvalersi di particolari finanziamenti ministeriali ed europei, erogabili proprio in quei momenti strategici. Alcune di queste provinciali hanno già mutato i connotati, altre li cambieranno fra breve, come la S.P. 73 in comprensorio di Casacalenda. Io intanto percorro ripetutamente in un giorno, i tre chilometri da Guardia alla Bifernina. Perché è lì che si erge la mia abitazione. Un tracciato ammodernato anche da una segnaletica snella e gradevole, da renderlo davvero respirabile. Un manto unico e decoroso che non veniva consolidato da almeno quarant’anni. E saremo perciò, per lungo tempo, scongiurati da furbeschi rattoppi non sempre adeguati a mitigare anomalie e deformità. E siccome si è più portati a censurare anomalie e sordità, desidererei porgere in questo caso un segno esteriore di riconoscenza e ammirazione alla Provincia di Campobasso, ai suo tecnici, alla Impresa appaltatrice, alle maestranze.

Né è accettabile dipingere sempre noi stessi ed il mondo con i colori cupi della protesta e dell’infelicità, perché il mondo è sempre quello. Solo che prende tinte diverse; prende i nostri colori. E attraverso questa occasione e mediante questi nostri tre chilometri colorati di coraggio, proviamo a dominare il tempo fecondandolo di dinamismo e pitturandolo con i colori della speranza».