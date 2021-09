Big in Molise per le amministrative, in arrivo anche Antonio Tajani

Comunali, Antonio Tajani alla presentazione delle liste di Forza Italia, Isernia Migliore e Iris: appuntamento lunedì 13 settembre, alle 10 e 30 presso il Bar Centrale Flash News di La Redazione Più informazioni su Isernia Le foto

È in programma lunedì 13 settembre alle ore 10:30, presso il Bar Centrale in piazza Andrea d'Isernia, la presentazione ufficiale delle liste di Forza Italia, Isernia Migliore ed Iris, tutte e tre a sostegno del candidato Sindaco di centrodestra Gabriele Melogli. Ospite d'eccezione il coordinatore nazionale di Forza Italia e già presidente del parlamento europeo, l'onorevole Antonio Tajani. Il dirigente azzurro da sempre molto legato al Molise, non è la prima volta che testimonia la sua vicinanza alla nostra terra. Oltre a tutti i candidati delle tre compagini e allo stesso avvocato Gabriele Melogli, presenti alla manifestazione anche l'onorevole Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di FI, l'europarlamentare Aldo Patriciello e il sottosegretario alla presidenza della Regione Molise Roberto Di Baggio.