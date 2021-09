Equilibri delicati al Lido Ottanta: la decima presentazione

Sismicità, “Cardarelli non a norma”. Toma: «Non lo chiudo per non commettere abuso d’ufficio»

Attualità

A ‘Mi manda Rai Tre’ il Governatore e Commissario ad Acta risponde sui problemi legati soprattutto ai mancati aggiornamenti delle norme antincendio negli ospedali molisani e ammette che le strutture «hanno delle carenze».