CAMPOBASSO. Nei locali del Terzo Spazio a Campobasso, venerdì 10 settembre, il dott. Giulio Giordano ha tenuto una vera a propria lezione di storia della medicina su di una tematica quanto mai attuale. Nel corso del suo intervento ha illustrato in che modo da un focolaio si possa arrivare ad una epidemia o addirittura ad una pandemia. Come un virus che solitamente causa una parainfluenza sia arrivato a causare un’emergenza sanitaria di tale portata mondiale. Come le dinamiche siano simili in tutte le epidemie. Perché le teorie complottiste non siano scientificamente fondate. Come avviene lo spill-over, il traboccamento, ovvero il passaggio di un agente patogeno dagli animali all’uomo. Cosa avvenne all’epoca della spagnola. Come si è arrivati ad eradicare il vaiolo studiando le mungitrici infettate con il vaiolo bovino. Come i virus siano sempre esistiti ed emergono lentamente. Come l’HIV emerse negli anni 80 ma, in base a studi di paleogenetica, si è visto che esistesse già dai primi del 1900 in Africa. Come ogni pandemia preveda da una a 5 ondate prima di scomparire. E di esse le più pericolose ed aggressive sono di norma la seconda e la terza. Perché i virus non uccidano tutti gli ospiti ma vanno via via attenuandosi per sopravvivere essi stessi. E poi le terapie più idonee da praticare nelle diverse fasi della malattia Covid-19, sino ai diversi tipi di vaccini disponibili parlando della loro efficacia. Il dottore si è anche soffermato sulla eccezionalità del momento storico e del perché la medicina non abbia sempre tutte le risposte. Sono intervenuti esponenti del gruppo Fratres di Termoli e di Campobasso, nonché cittadini incuriositi dall'evento. Tante le domande durante e dopo l'incontro e squisita l’interazione tra il relatore e la platea. L’avvocato Stefano Maggiani ha portato i saluti del presidente e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso ed ha ricordato il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, nonché l’importanza di esse quale faro per le giovani generazioni, che saranno i professionisti di domani . L’avv. Cinzia Calabrese(presidente del gruppo Fratres di Campobasso e organizzatrice dell'evento), in questa occasione ha voluto presentare la nuova sede dell’associazione proprio presso il Terzo Spazio. La stessa si è dichiarata soddisfatta dell’incontro e lusingata per il pregio dell’intervento dello stimato relatore. Certo sarebbe stato bello avere una più ampia partecipazione, ma già ricominciare ad incontrarsi nuovamente per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di rilievo e riprendere a collaborare in presenza per finalizzare il proprio operato al raggiungimento di obiettivi concreti è un passo importante.