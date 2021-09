CAMPOBASSO. L'edizione 2021 della Summer School Internazionale in Scienze Politiche UniMol si svolgerà in presenza nell'Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico da lunedì 13 a giovedì 16 settembre. Quest'anno la direzione della Summer School è affidata ad Antonella Rancan e Giuliano Resce, il tema sarà Next Generation EU con un focus sul caso italiano. Studiosi, accademici ed esperti da importanti istituzioni di ricerca nazionali e internazionali si confronteranno su tre temi principali, di particolare attualità: Disuguaglianza, Salute Pubblica e Sviluppo Sostenibile.

Il prestigio e l'eterogeneità dei curricula degli ospiti rappresenta un'importante e significativa occasione di crescita professionale ed intellettuale per gli studenti che parteciperanno all'iniziativa. Oltre all’Università del Molise, sono coinvolti nell’iniziativa: University of Oxford, Università di Roma Tre, Banca d'Italia, Università degli Studi di Torino, Università Bocconi, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione – AISP, London School of Economics, Università di Roma Tor Vergata, Università di Bari, Università degli Studi di Milano Statale, University of Coimbra, Aeroporti di Roma, Università di Roma “La Sapienza”, International Fund for Agricultural Development – IFAD.

Dopo un periodo incerto e complesso, in cui i convegni si sono svolti principalmente da remoto, l’edizione 2021 della Summer School in Scienze Politiche è uno dei primi eventi organizzato in presenza.

L'auspicio dei coordinatori è che la presenza di ospiti i cui contributi sono apprezzati tanto a livello nazionale quanto internazionale possa essere di stimolo per gli studenti e dottorandi a intraprendere e proseguire gli studi con entusiasmo, rinnovato impegno e valore aggiunto, grazie alle opportunità che UniMol, anche con la Summer School di Scienze Politiche, continua ad assicurare e favorire.

Appuntamento domani, lunedì 13 settembre, alle ore 14.00, con gli indirizzi augurali e di benvenuto del Rettore, del prof. Luca Brunese.

Subito dopo l'introduzione a cura dei responsabili scientifici della X Edizione della Summer School in Scienze Politiche, Antonella Rancan e Giuliano Resce.

Alle 15.00 la lectio di Catia Nicodemo dell'University of Oxford (UK).

A seguire le altre relazioni e la sessione UniMol prevista per gli spunti di discussione con Stefania Giova, Direttore del Dipartimento di Economia, Michele Della Morte, Direttore del Dipartimento Giuridico, Giuseppe Pardini e Federico Pernazza, Roberta Picardi e Cecilia Tomassini nella triplice veste di docente dell'Università del Molise, componente del CNEL e Presidente AISP, l'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione.