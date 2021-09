MOLISE. Le start-up innovative continuano a crescere e anche in Molise qualcosa inizia a muoversi: nella nostra regione si contano 78 nuove realtà, 52 nella provincia di Campobasso e 26 in quella di Isernia, registrando un +4% nel periodo compreso fra gennaio e agosto 2021. Malgrado questi numeri, positivi in una realtà come la nostra, guardando il dato nazionale si scopre che il Molise si trova al penultimo visto, seguito solo dalla Valle d’Aosta.

L’analisi di BNP ParibasCardif realizzata in occasione del contest Open-F@b Call4Ideas 2021, mostra come ad agosto 2021 le start-up molisaneabbiano raggiunto la quota di 78 unità (a livello nazionale sono 13.962), in aumento del +4% da inizio anno.Il 73,1% di queste giovani aziende fornisce servizi alle imprese, mentre il 15,4% opera nel manifatturiero.Le start-up della regione a prevalenza femminile – ovvero in cui le quote e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne –rappresentano il 26,9% sul totale regionale, mentre quelle a prevalenza giovanile (under 35) sono il 25,6%. In entrambi i casi si tratta dei valori più alti tra le regioni. E a livello provinciale? Al primo posto si posiziona Campobasso, con 52 start-up, seguitada Isernia con 26.

C’è una sola leva capace di alimentare il progresso e migliorare la qualità della vita delle persone: l’innovazione. In ambito assicurativo, innovazione vuol dire non solo trovare nuove modalità per proteggere ciò che ci è più caro ma anche essere in grado di soddisfare una nuova domanda, che in un mondo dominato dalla trasformazione digitale non può essere ignorata, di soluzioni di semplice comprensione e utilizzo, più accessibili e alla portata di tutti, più inclusive e sottoscrivibili da più target di clienti.

E l’Italia negli ultimi anni si è distinta per una forte crescita di start-up, pmi innovative e giovani innovatori: lo dicono i dati elaborati da BNP ParibasCardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia in occasione dell’ottava edizione di Open-F@b Call4Ideas 2021, promossa in collaborazione con InsuranceUp.it – Gruppo Digital 360 –, dedicata al tema “L’Assicurazione + Accessibile”. Fino al 26 settembre, start-up, scale-up, giovani studenti e imprese innovative con sede in Italia avranno la possibilità di iscriversi al contest e proporre le proprie idee.

Dopo una prima selezione online da parte di un Comitato costituito da executive del Gruppo BNP Paribase di BNP ParibasCardif in Italia, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, le start-up selezionate presenteranno le loro proposte in una digitalbattle che si terrà a ottobre 2021. Le dieci start-up finaliste saranno poi protagoniste dell’evento conclusivo di novembre. I vincitori verranno affiancati dal team R&D di BNP ParibasCardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia.

Le proposte di partecipazione dovranno essere inviate entro il 26 settembre 2021 tramite il form di registrazione al link: https://www.call4ideas.insuranceup.it/