Test antigenici agli studenti di Larino

LARINO. «Ripartiamo in sicurezza. Screening gratuito per gli studenti frentani. In vista dell'avvio dell'anno scolastico, in programma, mercoledì 15 settembre, come amministrazione comunale abbiamo fatto nostra la proposta del dirigente scolastico Antonio Vesce ed abbiamo disposto per domani l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi a tutti gli studenti che frequentano le scuole cittadine dai 12 ai 18 anni di età.

Grazie alla rinnovata disponibilità dei medici di medicina generale Bruno Petrecca e Giovina Vincelli, a partire dalle 15 i ragazzi, nel rispetto della normativa anti covid, potranno accedere alla struttura dell'Istituto Tecnico Agrario e per Geometri per sottoporsi al test. Con questa ulteriore iniziativa, dopo quelle realizzate nel corso dei mesi scorsi che hanno portato a realizzare uno screening quasi generale della popolazione larinese, si ribadisce l'impegno dell'amministrazione a che il nuovo anno scolastico possa iniziare in sicurezza per tutti.

I ragazzi e le loro famiglie saranno raggiunti da apposita comunicazione tramite i consueti canali in uso presso l'istituzione scolastica. Come sempre si invita la popolazione alla responsabilità e a non dimenticare le regole dettate in materia di contenimento della diffusione del contagio. Cogliamo l'occasione per augurare a tutti gli studenti frentani un buon inizio anno scolastico che possa essere l'anno della ripartenza effettiva dopo questi lunghi mesi di privazioni e di restrizioni».